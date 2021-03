Dama bianca | la ricetta dolce di Zia Cri con panna e mascarpone

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 2 marzo 2021) Ladella, ladeldi Zia Cri per le ricette E’ sempre mezzogiorno di oggi 2 marzo 2021. Unmolto veloce da preparare se abbiamo in casa già il pan di Spagna pronto, altrimenti possiamo usare i biscotti. Ladeldi Zia Cri la, una delizia per tutta la famiglia ma se la mangiano anche i bambini evitiamo il liquore. Pochi ingredienti per unaE’ sempre mezzogiorno da provare, unfresco. Ecco come Zia Cri ha preparato ilcon il pan di Spagna e la crema di. Non perdete anche le altre ricette di oggi di Antonella ...