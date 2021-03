Crotone, Cosmi: «Orgoglioso di questa chiamata. La Serie A mi mancava» (Di martedì 2 marzo 2021) Prime parole da allenatore del Crotone per Serse Cosmi Serse Cosmi è il nuovo allenatore del Crotone e va a sostituire l’esonerato Giovanni Stroppa. Il neo tecnico rossoblù, come riportato dal Corriere dello Sport, ha pronunciato alcune dichiarazioni per commentare il suo ritorno in Serie A. «Le impressioni sono state positive, essere chiamato ad assumermi questa responsabilità è motivo di grande orgoglio professionale. Io e il mio staff siamo felici di vivere questa avventura, conosciamo le difficoltà, la situazione che ci attende. Però per il grande entusiasmo e perché reputo il Crotone una piazza di ottimo livello nel nostro panorama calcistico, sono veramente felice. La A mi mancava tantissimo. Capisco la sofferenza dei tifosi, so ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 2 marzo 2021) Prime parole da allenatore delper SerseSerseè il nuovo allenatore dele va a sostituire l’esonerato Giovanni Stroppa. Il neo tecnico rossoblù, come riportato dal Corriere dello Sport, ha pronunciato alcune dichiarazioni per commentare il suo ritorno inA. «Le impressioni sono state positive, essere chiamato ad assumermiresponsabilità è motivo di grande orgoglio professionale. Io e il mio staff siamo felici di vivereavventura, conosciamo le difficoltà, la situazione che ci attende. Però per il grande entusiasmo e perché reputo iluna piazza di ottimo livello nel nostro panorama calcistico, sono veramente felice. La A mitantissimo. Capisco la sofferenza dei tifosi, so ...

