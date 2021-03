Colto da malore, sub 30enne annega davanti alla fidanzata. Lei capisce tutto e si tuffa (Di martedì 2 marzo 2021) Un sub, di 31 anni, è annegato nel tardo pomeriggio di oggi, 2 marzo, per un malore mentre stava facendo immersioni a pochi metri dalla riva, davanti alla fidanzata e ad alcuni parenti. È accaduto ... Leggi su leggo (Di martedì 2 marzo 2021) Un sub, di 31 anni, èto nel tardo pomeriggio di oggi, 2 marzo, per unmentre stava facendo immersioni a pochi metri driva,e ad alcuni parenti. È accaduto ...

