Claudio Coccoluto | addio Morto il maestro della consolle

(Di martedì 2 marzo 2021) È, la cui scomparsa rappresenta un lutto nel mondomusica e del clubbing, che perde uno dei suoi più grandi maestri. Il DJ, oltre a essere uno dei più grandi nella scena italiana, è stato anche tra i più famosi a livello internazionale, grazie a una visione artistica d’avanguardia che ha sviluppato in oltre 40 anni di attività. Èa 59 anni intorno alle 4.30 martedì 2 marzo, logorato da una lunga malattia,si è spento nella sua casa di Cassino, accanto alla moglie Paola e ai figli Gianmaria e Gaia. «Se ne va ilpiù grande e l’amico di sempre. Ha dato cultura alla musica nei club come dj e artista fuori dal coro. Sempre pronto a metterci la faccia con i media sia per ...

morto a soli 58 anni. Il dj, considerato uno dei giganti della consolle e apprezzato a livello internazionale, si è spento alle prime ore dell'alba nella sua casa di Cassino., che era malato ...Lutto nel mondo della musica. Si è spento a Roma poche ore fa il noto deejayall'età di 58 anni. Attivo alla consolle da oltre 40 anni, era apparso anche in televisione a Ciao Darwin e Matrix . L'artista laziale si è spento all'alba di martedì 2 marzo 2021 ...Cassino – E’ morto questa mattina all’età di 59 anni Claudio Coccoluto, il più noto e famoso in tutto il mondo disk Jokey italiano. Originario di Gaeta, viveva da anni nella sua casa a Cervaro, vicino ...AGI - Si è spento questa notte a Cassino, nella sua abitazione, il dj di fama mondiale Claudio Coccoluto. Conosciuto in tutto il mondo per la sua musica da discoteca, Coccoluto aveva 59 anni e da un a ...