Caro Zinga, è ora: cambia lo statuto e dimentica le dinamiche romane (Di martedì 2 marzo 2021) Due anni fa, il 3 marzo 2019, Nicola Zingaretti vinceva le primarie del Partito Democratico e ne diveniva segretario, ponendo, almeno parzialmente, fine alla stagione renziana che dodici mesi prima aveva condotto il suddetto partito al minimo storico. Era un altro mondo, un'altra era geologica. Giuseppe Conte governava, oggettivamente male, con Salvini e un M5S non ancora costituzionalizzato, Salvini vinceva a mani basse ovunque e veleggiava verso il trionfo delle Europee e il PD era un soggetto allo sbando, apparentemente destinato a uscire di scena per lasciar spazio a una competizione fra i due populismi, momentaneamente alleati ma già in rotta l'uno con l'altro. Il grido di Zingaretti, in campagna elettorale, era stato: "Mai con i 5 Stelle!", più che altro per non provocare ulteriori malumori in un partito che, ricordiamolo, era reduce dalla ...

Ultime Notizie dalla rete : Caro Zinga Conte a Siena e alleanze, sfida finale nel Pd della Toscana ...sulla volontà del deputato fondatore di Base Riformista di non aprire fronti polemici con Zinga. Ma ... 'Caro Pd, vuoi davvero fare un matrimonio con un partito fatto di dirigenti che anche qui in ...

Il pressing "rosso" su Draghi "Cittadinanza agli immigrati" Non solo lavoro sul tavolo di Draghi, ma il tanto caro tema dello Ius Soli e della cittadinanza per ... Non solo, dato che il partito di Zinga chiede anche lo sviluppo di un modello di accoglienza più ...

