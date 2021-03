Bethesda: video “DEATHLOOP: una spiegazione” (Di martedì 2 marzo 2021) DEATHLOOP esce in esclusiva per PlayStation 5 e PCBethesda Softworks ha pubblicato un nuovo video per DEATHLOOP di Arkane Lyon, in cui il direttore di gioco Dinga Bakaba prova a spiegare ai giocatori come decifrare il rompicapo mortale di DEATHLOOP e aiutare Colt a spezzare i loop di Blackreef.https://www.youtube.com/embed/9PsPqm0ePsI Leggi su insidethegame.home.blog (Di martedì 2 marzo 2021)esce in esclusiva per PlayStation 5 e PCSoftworks ha pubblicato un nuovoperdi Arkane Lyon, in cui il direttore di gioco Dinga Bakaba prova a spiegare ai giocatori come decifrare il rompicapo mortale die aiutare Colt a spezzare i loop di Blackreef.https://www.youtube.com/embed/9PsPqm0ePsI

Ultime Notizie dalla rete : Bethesda video Deathloop: pubblicato il trailer 'explained' in cui vengono riassunti tutti i dettagli del gioco A pochi giorni di distanza dal trailer di Deathloop mostrato allo State of Play , Bethesda pubblica un nuovo video per elencare le principali caratteristiche del gioco. A contribuire Dinga Bakaba game director di Arkane Studios, lo studio di sviluppo di Deathloop. Bethesda e Arkane ...

Confusi da Deathloop? Arkane rilascia un video esplicativo ... che conteneva musica assolutamente da schiaffi , Arkane ha rilasciato un' adorabile video ... Deathloop uscirà il 21 maggio e sarà disponibile su Steam e Bethesda.net . Segui Gamesvillage.it su Google ...

