Bagolino | scende dall' auto per un guasto e viene travolto dalla sua stessa macchina | morto

(Brescia), 2 marzo 2021 - Tragico incidente stradale nella giornata di martedì 2 marzo a Bagolino (Brescia), nella frazione di Ponte Caffaro. Un automobilista è sceso dalla propria auto che aveva qualche problema al motore, ha aperto il cofano anteriore e si è sporto in avanti per controllare il motore, ma il mezzo è partito improvvisamente, investendolo in pieno e trascinandolo. Un uomo di 67 anni ha perso la vita dopo essere stato travolto dalla propria auto.