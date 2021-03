ATP Rotterdam 2021, i risultati del 2 marzo. Avanzano Coric, Rublev, Khachanov e Tsitsipas (Di mercoledì 3 marzo 2021) Sul cemento indoor neerlandese, oggi è continuato il primo turno del torneo ATP Rotterdam 2021 di tennis, di categoria 500, che si completerà domani, quando scatteranno anche gli ottavi. Oggi non sono scesi in campo italiani, in quanto Lorenzo Sonego esordirà domani. Il croato Borna Coric batte il padrone di casa, il neerlandese Botic Van De Zandschulp, per 6-4 7-6, mentre il derby australiano premia Alex De Minaur, che supera John Millman con lo score di 6-1 6-4. Il derby transalpino invece vede vincitore Jérémy Chardy, che batte Ugo Humbert in rimonta per 4-6 7-6 7-6, mentre il russo Andrey Rublev elimina lo statunitense Marcos Giron per 7-6 6-3. L’altro russo Karen Khachanov batte l’elvetico Stanislas Wawrinka per 6-4 7-5, mentre il polacco Hubert Hurkacz supera il francese Adrian Mannarino con lo ... Leggi su oasport (Di mercoledì 3 marzo 2021) Sul cemento indoor neerlandese, oggi è continuato il primo turno del torneo ATPdi tennis, di categoria 500, che si completerà domani, quando scatteranno anche gli ottavi. Oggi non sono scesi in campo italiani, in quanto Lorenzo Sonego esordirà domani. Il croato Bornabatte il padrone di casa, il neerlandese Botic Van De Zandschulp, per 6-4 7-6, mentre il derby australiano premia Alex De Minaur, che supera John Millman con lo score di 6-1 6-4. Il derby transalpino invece vede vincitore Jérémy Chardy, che batte Ugo Humbert in rimonta per 4-6 7-6 7-6, mentre il russo Andreyelimina lo statunitense Marcos Giron per 7-6 6-3. L’altro russo Karenbatte l’elvetico Stanislas Wawrinka per 6-4 7-5, mentre il polacco Hubert Hurkacz supera il francese Adrian Mannarino con lo ...

