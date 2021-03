ZTE e GlobalData presentano congiuntamente il White Paper sul trasporto 5G di precisione

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 1 marzo 2021) SHENZHEN, Cina, 1 marzo 2021 /PRNewswire/ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), uno dei principali fornitori internazionali di soluzioni tecnologiche per le telecomunicazioni, le imprese e i consumatori nel settore Internet Mobile, insieme al principale fornitore di analisi del settore, ha pubblicato ilsul5G di. Ilmette in luce i nuovi cambiamenti dell'architettura di rete 5G e i nuovi requisiti per la rete di, descrive come utilizzare l'innovativa soluzione di rete di5G diper affrontare le principali sfide poste dai nuovi servizi. Inoltre, fornisce un supporto tecnico completo e raccomandazioni per specifiche tecnologie ...