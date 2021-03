Zaki | l' Ong | altri 45 giorni di carcere

TgLa7 : Zaki: ong, altri 45 giorni di carcere. Nell'udienza di ieri prolungata ancora la custodia cautelare - MediasetTgcom24 : Egitto, Ong: altri 45 giorni di carcere per Patrick Zaki #PatrickZaki - fisco24_info : Egitto, 'per Zaki altri 45 giorni di carcere': Lo ha riferito su Twitter l'Eipr, l'ong egiziana con la quale lo stu… - SkyTG24 : Egitto, l'Ong dove lavorava Zaki: 'Per Patrick altri 45 giorni di carcere' - TelevideoRai101 : Ong:per Zaki altri 45 giorni di carcere -

Patrick Zaki dovrà rimanere altri 45 giorni in custodia cautelare in carcere. Lo ha annunciato l'Ong per cui lavorava lo studente egiziano dell'Università di Bologna. L'organizzazione per la difesa dei diritti umani ha riferito che allo studente sono stati inflitti altri 45 giorni di custodia cautelare.