Vaccini, lo Sputnik? Pregliasco: "Deve decidere l'Ema". L'Aifa: è in arrivo quello di J&J (Di lunedì 1 marzo 2021) Uno tra i pochi sinora a sbilanciarsi in merito ai Vaccini, è stato il noto infettivologo ligure Matteo Bassetti il quale, come ha più volte ripetuto, in una situazione emergenziale come la nostra, val la pena non lasciare nulla di intentato e dunque, all'occorrenza, se può servire a decongestionare l'impennata dettata dai nuovi contagi – in parte determinati dalle varianti – perché non ricorrere anche allo 'Sputnik', il vaccino anti-Covid russo? Il perché no è però dato dalle ferree regole dell'ente regolatorio Ue, che disciplina il via libera a questo o ad un altro vaccino. Dunque, pensare a delle autorizzazioni d'emergenza, per 'bypassare' tali regole (come hanno fatto altri paesi, tra i quali l'Ungheria o la Repubblica Ceca), secondo il virologo dell'università degli Studi di Milano, Fabrizio Pregliasco, non dovrebbe ...

