Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri e l’intimità con Roberta di Padua (Di lunedì 1 marzo 2021) Com’è noto Riccardo Guarnieri e Roberta di Padova hanno lasciato lo studio di Uomini e Donne insieme, i due nonostante i tanti dubbi e le incertezze hanno deciso che era arrivato il momento di viversi lontano dalle telecamere: una decisione importante che il cavaliere ha ponderato con attenzione. Riccardo è stato a lungo tra i protagonisti del trono over di Uomini e Donne , corteggiato da molte Donne è rimasto incantato solo da Ida Platano con cui ha avuto continui alti e bassi fino a quando le ha chiesto di sposarla. Riccardo Guarnieri solonotizie24Riccardo Guarnieri e Roberta di Padova finalmente insieme! Immediatamente dopo il lockdown Ida e ... Leggi su solonotizie24 (Di lunedì 1 marzo 2021) Com’è notodi Padova hanno lasciato lo studio diinsieme, i due nonostante i tanti dubbi e le incertezze hanno deciso che era arrivato il momento di viversi lontano dalle telecamere: una decisione importante che il cavaliere ha ponderato con attenzione.è stato a lungo tra i protagonisti del trono over di, corteggiato da molteè rimasto incantato solo da Ida Platano con cui ha avuto continui alti e bassi fino a quando le ha chiesto di sposarla.solonotizie24di Padova finalmente insieme! Immediatamente dopo il lockdown Ida e ...

