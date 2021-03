Studenti e studentesse transgender possono scegliersi il nome per iscriversi a scuola (Di lunedì 1 marzo 2021) Studenti e studentesse transgender potranno scegliere un nome diverso da quello anagrafico. Succede in un liceo romano, l’artistico Ripetta, in centro a Roma. È il quarto istituto in Italia a permetterlo, mentre molte università hanno già approvato regolamenti del genere. Leggi su vanityfair (Di lunedì 1 marzo 2021) Studenti e studentesse transgender potranno scegliere un nome diverso da quello anagrafico. Succede in un liceo romano, l’artistico Ripetta, in centro a Roma. È il quarto istituto in Italia a permetterlo, mentre molte università hanno già approvato regolamenti del genere.

avvincentement : RT @orporick: Leggo la cronaca, ora piu' che mai dobbiamo prenderci cura dei nostri studenti e delle nostre studentesse; insegnare signific… - gaia_puliero : #Nigeria: le 300 studentesse rapite venerdì nello stato di Zamfara _non sono_ state liberate come detto. Confermato… - alessio_88 : RT @RadioSapienza: La radio di Ateneo torna con Sa(n)remo RadioSapienza! Nel rispetto delle normative vigenti e per il mantenimento del di… - Vassilissa_Car : il 6% vuol dire che ci sono studenti e studentesse di prima generazione con genitori che non hanno la terza media?… - AntonioDavid84 : RT @RadioSapienza: La radio di Ateneo torna con Sa(n)remo RadioSapienza! Nel rispetto delle normative vigenti e per il mantenimento del di… -