Stasera in tv “1975 | Occhi bianchi sul pianeta Terra” | attualità di una catastrofe

(Di lunedì 1 marzo 2021) Distribuito nel 1971, la storia disulci sembra più che attuale. Non solo per gli effetti dell’olocausto batteriologico che racconta (che ci riporta purtroppo alla realtà), ma anche per il genere a cui appartiene. La fantascienza post-apocalittica negli ultimi dieci anni (o, perché no, negli ultimi venti), ha letteralmente invaso il grande schermo. Dall’avvento di Netflix poi, anche le serie tv non fanno che ruotare intorno a gruppi di sopravvissuti a una. Charlton Heston in una scena disul– Photo Credits: WikipediaDi cosa parlasul ...

Ultime Notizie dalla rete : Stasera 1975

Metropolitan Magazine

IT - TG4 19:35 - TEMPESTA D'AMORE - 256 - 1aTV 20:30 -ITALIA 21:20 - QUARTA REPUBBLICA 00:49 -: OCCHI BIANCHI SUL PIANETA TERRA - 1 PARTE 01:20 - TGCOM 01:22 - METEO. IT Cine 34 19:10 - ...NelFiorello viene assunto in un villaggio turistico Valtur a Brucoli , località vicina a ... Dopo l'esperienza in Mediaset, arriva in Rai nel 2001 con lo show 'pago io' , dall'enorme ...Stasera su Italia 2, alle 21:15, va in onda Split, il thriller diretto nel 2016 da M. Night Shyamalan, con James McAvoy a la regina degli scacchi Anya Taylor-Joy. Stasera su Italia 2 alle ore 21:15 to ...Un sacchetto di biglie: la storia vera di Joseph Joffo raccontata nel film in onda stasera - 24 febbraio 2021 - su Rai 1. Le informazioni ...