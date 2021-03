spusu, ultima possibilità per avere la riserva dati già piena (Di lunedì 1 marzo 2021) spusu, l’operatore austriaco su reti WindTre, ha deciso di prorogare al 31 marzo le sue offerte tariffarie che includono la riserva dati già piena, caratteristica unica nell’attuale panorama della telefonia mobile. Le tariffe dell’operatore sono caratterizzate da costi contenuti e da un bundle di giga, minuti ed SMS. L’acquisto della SIM può avvenire solo online tramite il sito dell’operatore. Un’altra caratteristica distintiva dell’operatore è l’assistenza umana che si distingue dalla concorrenza per cortesia, disponibilità e tempi di risoluzione di eventuali problematiche. spusu: opinioni, tariffe, rete, copertura, come funziona Comunicato stampa spusu Visto il successo dei mesi scorsi, spusu proroga la validità delle tariffe acquistabili fino al 31 marzo e regala ... Leggi su pantareinews (Di lunedì 1 marzo 2021), l’operatore austriaco su reti WindTre, ha deciso di prorogare al 31 marzo le sue offerte tariffarie che includono lagià, caratteristica unica nell’attuale panorama della telefonia mobile. Le tariffe dell’operatore sono caratterizzate da costi contenuti e da un bundle di giga, minuti ed SMS. L’acquisto della SIM può avvenire solo online tramite il sito dell’operatore. Un’altra caratteristica distintiva dell’operatore è l’assistenza umana che si distingue dalla concorrenza per cortesia, disponibilità e tempi di risoluzione di eventuali problematiche.: opinioni, tariffe, rete, copertura, come funziona Comunicato stampaVisto il successo dei mesi scorsi,proroga la validità delle tariffe acquistabili fino al 31 marzo e regala ...

giannifioreGF : #spusu, ultima possibilità per avere la riserva dati già piena: - Mondo3 : #spusu prolunga le sue offerte... ultima possibilità per avere la riserva dati già piena! - NewsDigitali : Spusu prolunga le sue offerte – ultima possibilità per avere la riserva dati già piena! -