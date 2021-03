“Sono in sala operatoria”: chirurgo si collega in tribunale via Zoom mentre sta operando. Il giudice fa slittare l’udienza (Di lunedì 1 marzo 2021) Il chirurgo plastico Scott Green, in California, doveva partecipare in videoconferenza ad un processo per violazione del traffico ed ha così scelto di collegarsi via Zoom direttamente dalla sala operatoria, con camice e guanti, nel bel mezzo di un intervento chirurgico. I macchinari medici potevano essere sentiti durante la chiamata di Zoom, e la procedura del paziente stava avendo luogo appena fuori dalla vista. L’ ufficiale del tribunale Carol Miller ha intuito la situazione e ha parlato: “Sembra che lei sia in una sala operatoria in questo momento”. Il chirurgo ha confermato di essere nel bel mezzo di un’operazione (d’altra parte era possibile vederlo chinato sui ferri, in attesa dell’inizio ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 1 marzo 2021) Ilplastico Scott Green, in California, doveva partecipare in videoconferenza ad un processo per violazione del traffico ed ha così scelto dirsi viadirettamente dalla, con camice e guanti, nel bel mezzo di un intervento chirurgico. I macchinari medici potevano essere sentiti durante la chiamata di, e la procedura del paziente stava avendo luogo appena fuori dalla vista. L’ ufficiale delCarol Miller ha intuito la situazione e ha parlato: “Sembra che lei sia in unain questo momento”. Ilha confermato di essere nel bel mezzo di un’operazione (d’altra parte era possibile vederlo chinato sui ferri, in attesa dell’inizio ...

borghi_claudio : Verrebbe facile attaccare Sala per assembramenti a #Milano e in effetti lui non è coerente con quello che predica.… - Raiofficialnews : “Sono onorato di esserci e contento di fare un’esperienza talmente nuova come quella di uno show senza pubblico. N… - AntonellaChessa : RT @BarberiniCorsin: Oggi nella sala delle Colonne sono esposte le opere di due grandi maestri della fotografia italiana: Olivo Barbieri e… - singoftxhetimes : ma quanto sono cringe le persone a caso che da dentista canticchiano le canzoni dello stereo della sala d’attesa? - BELLA782357341 : RT @Raiofficialnews: “Sono onorato di esserci e contento di fare un’esperienza talmente nuova come quella di uno show senza pubblico. Ness… -