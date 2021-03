Sindaco di Brindisi azzera la giunta comunale (Di lunedì 1 marzo 2021) BARI – Il sindaco di Brindisi, Riccardo Rossi, ha azzerato la giunta comunale. Lo annuncia lo stesso primo cittadino in una nota spiegando che giunto a metà del mandato ritiene “opportuna e utile una riflessione su quanto è stato realizzato delle linee programmatiche condivise dalla maggioranza e su quanto si vuole ancora fare insieme”. “Ritengo doveroso – dice – rafforzare con tutte le forze di maggioranza gli obiettivi programmatici della seconda parte del mandato. Oggi ho avocato a me le deleghe per materia agli assessori. La giunta rimane in carico come organo collegiale per le questioni urgenti”. “Nei prossimi giorni, comunicherò e condividerò con la città – conclude – quale sarà la squadra che mi accompagnerà alla guida dell’Ente”. Leggi su dire (Di lunedì 1 marzo 2021) BARI – Il sindaco di Brindisi, Riccardo Rossi, ha azzerato la giunta comunale. Lo annuncia lo stesso primo cittadino in una nota spiegando che giunto a metà del mandato ritiene “opportuna e utile una riflessione su quanto è stato realizzato delle linee programmatiche condivise dalla maggioranza e su quanto si vuole ancora fare insieme”. “Ritengo doveroso – dice – rafforzare con tutte le forze di maggioranza gli obiettivi programmatici della seconda parte del mandato. Oggi ho avocato a me le deleghe per materia agli assessori. La giunta rimane in carico come organo collegiale per le questioni urgenti”. “Nei prossimi giorni, comunicherò e condividerò con la città – conclude – quale sarà la squadra che mi accompagnerà alla guida dell’Ente”.

