Serie A, la corsa scudetto: filotto Inter, la rinascita del Milan e la Juventus sprofonda (Di lunedì 1 marzo 2021) La 24esima giornata del campionato di Serie A si è conclusa con il botto, è arrivata la risposta del Milan che dopo due sconfitte consecutive ha vinto contro la Roma nel big match. La squadra di Stefano Pioli sembrava alle corde, ma ha avuto la forza di reagire, 1-2 il risultato finale grazie alle reti messe a segno da Kessie su calcio di rigore e Rebic con una grande azione personale. L’Inter si conferma in grandissima forma e ha dominato in lungo ed in largo contro il Genoa, è stato messo un altro mattoncino verso la vittoria dello scudetto. Sempre più in difficoltà la Juventus, i bianconeri non sono andati oltre il pareggio contro l’Hellas Verona. La corsa scudetto, la situazione Foto di Matteo Bazzi / AnsaInter 56 PUNTI – E’ sicuramente la squadra ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 1 marzo 2021) La 24esima giornata del campionato diA si è conclusa con il botto, è arrivata la risposta delche dopo due sconfitte consecutive ha vinto contro la Roma nel big match. La squadra di Stefano Pioli sembrava alle corde, ma ha avuto la forza di reagire, 1-2 il risultato finale grazie alle reti messe a segno da Kessie su calcio di rigore e Rebic con una grande azione personale. L’si conferma in grandissima forma e ha dominato in lungo ed in largo contro il Genoa, è stato messo un altro mattoncino verso la vittoria dello. Sempre più in difficoltà la, i bianconeri non sono andati oltre il pareggio contro l’Hellas Verona. La, la situazione Foto di Matteo Bazzi / Ansa56 PUNTI – E’ sicuramente la squadra ...

CalcioWeb : La corsa scudetto in @SerieA è sempre più avvincente: tante squadre in corsa per lo stesso obiettivo - MCalcioNews : Zazzaroni sulla corsa scudetto: 'Inter nella sua espressione migliore. Conte può solo perderlo'… - InformazioneOg : La corsa del #Milan riprende dalla stadio Olimpico, vince con la #Roma con un gol per tempo e ritorna a -4 dalla ca… - angiuoniluigi : RT @repubblica: Milan, le regole di Pioli per la Champions: modulo d'attacco e turnover: Anche a Roma contro i giallorossi il tecnico ha co… - repubblica : Milan, le regole di Pioli per la Champions: modulo d'attacco e turnover: Anche a Roma contro i giallorossi il tecni… -