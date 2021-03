Sapienza | tamponi gratuiti prima di entrare in aula

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 1 marzo 2021) Roma – In fila per un tampone molecolarediin. È stato inaugurato questa mattina il punto sanitario allestito presso la citta’ universitaria dedicato aimolecolari per la diagnosi di SARS-CoV-2 per gli studenti della ‘’ di Roma. Gli studenti potranno sottoporsi aigratuitamente, dal lunedi’ al venerdi’, dietro prenotazione e su base volontaria. “È lainiziativa in Italia che vede una grande sinergia tra l’universita’ e il Policlinico. Un fatto assolutamente importante per mettere in sicurezza le attivita’ didattiche e per riprendere una gestione della didattica universitaria”, ha detto l’assessore alla Sanita’ della Regione Lazio, Alessio D’Amato. Le attivita’ di screening si svolgono con il supporto degli studenti ...