Sanremo | Toti | “Stiamo valutando altre restrizioni”

(Di lunedì 1 marzo 2021) “Il distretto disegna una continua crescita dell’incidenza del virus. Proprio in queste orela situazione per ritarare eventualmente le misure che abbiamo preso oltre al distretto di Ventimiglia”. Con queste parole in conferenza stampa il governatore della Liguria, Giovanni, annuncia ulteriorinell’area disulla stregua di quelle adottate a Ventimiglia a causa di un aumento di contagi e dei probabili spostamenti in virtù del Festival della canzone italiana. SportFace.

Ha concluso: "Questo lo facciamo per il fatto che quella provincia (di Imperia) incide per gran parte dell'equilibrio regionale del contagio e quindi abbiamo bisogno di porre un argine a quella ...pronto a inasprire le restrizioni su'Stiamo accelerando le vaccinazioni in Asl 1 dove l'incidenza del virus è pari a 3,8 - 3,9 su una media regionale di 2 e purtroppo anche il distretto ...“Il distretto di Sanremo segna una continua crescita dell’incidenza del virus. Proprio in queste ore stiamo valutando la situazione per ritarare eventualmente le misure che abbiamo preso oltre al dist ...Presentato questa mattina lo spot di promozione turistica e territoriale della Liguria che andrà in onda durante le serate del Festival di Sanremo 2021. Lo spot, diretto da Fausto Brizzi, è ambientato ...