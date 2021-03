Sanremo 2021, Nuove proposte: Folcast – Scopriti (Di lunedì 1 marzo 2021) Folcast, al secolo Daniele Folcarelli, è un cantautore romano attivo da anni nella scena indipendente. Le sue sonorità spaziano dal pop-rock al rap, passando per il funk e l’R&B. Classe ’92, inizia a studiare musica da giovanissimo, laureandosi in chitarra pop al conservatorio. Nel 2015 esordisce con il primo Ep omonimo, mentre nel 2017 pubblica il secondo album Quess. La svolta inizia nel 2019, con il singolo Cafu, che attira l’attenzione di Tommaso Colliva dei Calibro 35, già produttore dei Muse (con cui ha vinto un Grammy) e, tra gli altri, di Diodato e Ghemon. Nell’estate, Folcast viene chiamato ad aprire il live di Daniele Silvestri al Festival Suoni di Marca. Quest’anno Folcast si presenta tra le Nuove proposte di Sanremo con Scopriti, brano scritto di ... Leggi su open.online (Di lunedì 1 marzo 2021), al secolo Daniele Folcarelli, è un cantautore romano attivo da anni nella scena indipendente. Le sue sonorità spaziano dal pop-rock al rap, passando per il funk e l’R&B. Classe ’92, inizia a studiare musica da giovanissimo, laureandosi in chitarra pop al conservatorio. Nel 2015 esordisce con il primo Ep omonimo, mentre nel 2017 pubblica il secondo album Quess. La svolta inizia nel 2019, con il singolo Cafu, che attira l’attenzione di Tommaso Colliva dei Calibro 35, già produttore dei Muse (con cui ha vinto un Grammy) e, tra gli altri, di Diodato e Ghemon. Nell’estate,viene chiamato ad aprire il live di Daniele Silvestri al Festival Suoni di Marca. Quest’annosi presenta tra ledicon, brano scritto di ...

