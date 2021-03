Sanremo 2021 | all' Ariston come a Fort Knox

WARNERMUSICIT : 27 febbraio 1993 27 febbraio 2021 28 anni fa @LauraPausini vinceva il Festival di Sanremo con ‘La solitudine’ iniz… - Agenzia_Ansa : 'Non ci posso credere'. Laura Pausini incredula su Instagram dopo la vittoria ai #GoldenGlobes. 'Dedico il premio a… - repubblica : Sanremo, Gaia: 'Ho la presunzione di cambiare le regole con la mia musica': 23 anni, l'esperienza dei talent (X Fac… - salvalente11 : L’arancione scuro sanremese tende più alle tonache buddiste che alla pelle di certe borse Hermès - Paola30502511 : RT @AllMusicItalia: Dopo la vittoria del Golden Globe da parte di @LauraPausini con Io si / Seen #AllMusicItalia lancia una proposta ad Ama… -

Ultime Notizie dalla rete : Sanremo 2021

Wrongonyou sarà uno dei concorrenti diche salirà sul palco dell'Ariston nella categoria Nuove Proposte con il brano "Lezioni di volo"Teatro blindato, folla per la strada e cantanti in fuga dai fan. Ma Amadeus ci crede: "Il Paese ha bisogno di sognare con la musica"IMPERIA - E' una Sanremo fantasma quella che accoglie il primo giorno del Festival che tutti avrebbero voluto rinviare e che invece va in scena lo stesso in una città che, come in tutto il ponente ..."Dedico questo premio a tutti coloro che vogliono e meritano di essere "visti" - aggiunge Laura - e a quella ragazzina che 28 anni fa vinse Sanremo e non si sarebbe mai aspettata di arrivare così ...