"Non si può fare!". Serena Bortone in tilt, panico da contagio Covid in studio: "Che disastro", in diretta (Di lunedì 1 marzo 2021) panico da contagio a Oggi è un altro giorno, con la padrona di casa Serena Bortone costretta a riprendere i suoi ospiti in diretta. Anche nello studio del talk pomeridiano di Rai1 si parla del Festival di Sanremo, l'appuntamento clou dei palinsesti di viale Mazzini che andrà in scena da domani sera, all'Ariston, sia pure in "formato Covid". La Bortone ha avuto come ospite d'onore Memo Remigi, gloria della musica leggera italiana, che ha snocciolato un po' di chicche musicale sanremesi per i telespettatori a casa. A fargli da spalla la presenza ormai fissa del programma, Massimo Cannoletta, divulgatore e campionissimo di questa stagione dell'Eredità. Parlando de Le mille bolle blu di Mina, gli altri ospiti seduti sui divanetti dello studio.

BentivogliMarco : “Noi democratici non siamo contro la ricchezza ma contro la povertà. La ricchezza, per noi, non è una colpa da espi… - matteosalvinimi : “Vaccinate lei. È una mamma con un bambino disabile, lei davvero non può permettersi di portare il virus in casa. I… - RobertoBurioni : L'anno scorso l'alternativa non c'era, quest'anno l'alternativa c'è. O vaccinazioni, o lockdown. Si può accettare i… - danalloydthomas : RT @RassegnaStamp10: “Non si può imporre questo vaccino!” ? Fusaro risponde al dottor Bassetti che chiede l’allontanamento dal lavoro per c… - MVRSOTB : RT @SCRIVPTED: nel 2021 ancora pensate che taylor swift sia diventata famosa grazie ai suoi ex, non ce la fate proprio a capire che una don… -

Ultime Notizie dalla rete : Non può A proposito del libro ''Il Sociologo detenuto'' Una realtà estremamente complessa come il carcere non può essere conosciuta se non guardandola dall'interno di una cella, dal lato oscuro dove diventano leggibili le sue regole occulte e si fa ...

DIARIO SANREMO 2021/ Ibrahimovic 'contro' De Gregori: di chi è la musica al Festival? Amadeus dice che "Sanremo non può cambiare il mondo", che è ben consapevole dei disagi di migliaia di persone che non si possono più esibire, però davanti alla domanda precisa al proposito che il ...

