Milano Fashion Week 2021: Alessandro Enriquez presenta Festa la collezione Autunno/Inverno 2021/2022 (Di lunedì 1 marzo 2021) Che cos’è la moda, se non un mix di creatività, fantasia, tendenze, ispirazioni oniriche e suggestive? Il senso della moda per l’eclettico stilista Alessandro Enriquez, nella collezione Autunno/Inverno 2021/2022, è davvero a dir poco esplosivo. Il designer amalgama le étoile del balletto classico, il ricordo di Elio Fiorucci, Raffaella Carrà e le donne del Club dell’uncinetto. In una collezione che si chiama Festa e che non potrebbe avere nome più ideale. Una Festa di colori e gesti tipici italiani. Ma anche di abbracci e baci, che rimandano alla quotidianità di un tempo che sembra ormai lontano. Spunti letterari e cinematografici che fanno nuovamente sognare. Ricordi e simbologie care alla nostra ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 1 marzo 2021) Che cos’è la moda, se non un mix di creatività, fantasia, tendenze, ispirazioni oniriche e suggestive? Il senso della moda per l’eclettico stilista, nella, è davvero a dir poco esplosivo. Il designer amalgama le étoile del balletto classico, il ricordo di Elio Fiorucci, Raffaella Carrà e le donne del Club dell’uncinetto. In unache si chiamae che non potrebbe avere nome più ideale. Unadi colori e gesti tipici italiani. Ma anche di abbracci e baci, che rimandano alla quotidianità di un tempo che sembra ormai lontano. Spunti letterari e cinematografici che fanno nuovamente sognare. Ricordi e simbologie care alla nostra ...

vogue_italia : Max Mara: i look della nuova collezione tra made in Italy e ispirazione british - Petali_Preziosi : vieni a trovarmi nei miei negozi online #fashion #addict #style #sapevatelo #milano #shop March 01, 2021 at 10:00AM - ReadingNews2016 : RT @IOdonna: Milano Fashion Week autunno inverno 2021/2022, i look più belli a cui ispirarsi - ItalianStyle_it : RT @ClioMakeUp: Tendenze beauty Autunno Inverno 2021-2022 dalla Milano Fashion Week ?? - ClioMakeUp : Tendenze beauty Autunno Inverno 2021-2022 dalla Milano Fashion Week ?? -