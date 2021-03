Marzo 2021, tra anniversari ed eventi (Di lunedì 1 marzo 2021) 1 Marzo Sessant'anni fa, la nascita ufficiale del 313º Gruppo Addestramento Acrobatico, a cui si fa risalire l'origine delle Frecce Tricolori nel nostro paese. 2 Marzo Stefano Accorsi festeggia oggi 50 anni. In questo stesso giorno inizia il settantunesimo Festival di Sanremo, che si svolgerà al Teatro Ariston fino al 6 Marzo. Il direttore artistico è Amadeus, che condurrà la sua seconda edizione consecutiva insieme a Fiorello. Nel corso delle serate saranno affiancati da otto co-conduttrici: Matilda De Angelis, Elodie, Luisa Ranieri, Vittoria Ceretti, Barbara Palombelli, Beatrice Venezi, Serena Rossi e Simona Ventura; in più ci saranno Zlatan Ibrahimovic e Achille Lauro come ospiti fissi. 3 Marzo Si celebra oggi la Giornata internazionale dell'orecchio e dell'udito e quella mondiale della fauna selvatica. 4 ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 1 marzo 2021) 1Sessant'anni fa, la nascita ufficiale del 313º Gruppo Addestramento Acrobatico, a cui si fa risalire l'origine delle Frecce Tricolori nel nostro paese. 2Stefano Accorsi festeggia oggi 50 anni. In questo stesso giorno inizia il settantunesimo Festival di Sanremo, che si svolgerà al Teatro Ariston fino al 6. Il direttore artistico è Amadeus, che condurrà la sua seconda edizione consecutiva insieme a Fiorello. Nel corso delle serate saranno affiancati da otto co-conduttrici: Matilda De Angelis, Elodie, Luisa Ranieri, Vittoria Ceretti, Barbara Palombelli, Beatrice Venezi, Serena Rossi e Simona Ventura; in più ci saranno Zlatan Ibrahimovic e Achille Lauro come ospiti fissi. 3Si celebra oggi la Giornata internazionale dell'orecchio e dell'udito e quella mondiale della fauna selvatica. 4 ...

comunevenezia : #Anniversari #Venezia1600 Il 25 marzo del 421 è riconosciuto come il giorno di fondazione della città di Venezia… - RegioneLazio : #COVID19 ??La provincia di Frosinone passa in Zona Arancione. L’ordinanza entra in vigore dalle ore 00.01 dell’1… - RaiRadio2 : Perdere l'amore, quando si fa sera ?? Trentatré anni fa Massimo Ranieri vinceva #Sanremo1988 ?? Siamo la Radio Uffic… - ferrarisergio4 : RT @mewmewtokyo: Buongiorno!?????? Buona luce e gioioso lunedì 01 Marzo 2021 a tutti! Buon inizio di settimana! Buona vita! ??????????????????????????????… - _Aleloriginale : Oggi è il 1 marzo 2021, mi raccomando di tenere duro ancora un po' con lo studio che poi abbiamo 3 mesi di vacanza -