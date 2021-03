Maria Teresa Ruta, Live Non è la d’Urso la macchina della verità: il suo passato con Baccini e Amedeo Goria (Di lunedì 1 marzo 2021) Maria Teresa Ruta, protagonista indiscussa del Grande Fratello vip che vede la sua finale proprio oggi, è stata ospite nel salotto di Live – Non è la d’Urso. L’ex gieffina si è sdraiata sul lettino per sottoporsi alla famosa macchina della verità dell’Alabama, tanto nota ormai al pubblico di Mediaset. Maria Teresa Ruta e la macchina della verità Sotto la lenta di ingrandimento ci sono tutti i flirt dichiarati da Maria Teresa Ruta nel corso del lungo, lunghissimo, Grande Fratello vip a cui ha partecipato. Da Francesco Baccini, che ha voluto fortemente smentire quanto dichiarato ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 1 marzo 2021), protagonista indiscussa del Grande Fratello vip che vede la sua finale proprio oggi, è stata ospite nel salotto di– Non è la. L’ex gieffina si è sdraiata sul lettino per sottoporsi alla famosadell’Alabama, tanto nota ormai al pubblico di Mediaset.e laSotto la lenta di ingrandimento ci sono tutti i flirt dichiarati danel corso del lungo, lunghissimo, Grande Fratello vip a cui ha partecipato. Da Francesco, che ha voluto fortemente smentire quanto dichiarato ...

