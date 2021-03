Lutto in Rai, addio alla giornalista e conduttrice: “Sempre equilibrata e piena di entusiasmo” (Di lunedì 1 marzo 2021) È venuta a mancare stanotte, 1 marzo 2021, la giornalista Rossella Panarese, capostipite di Rai Radio3. La donna era autrice e speaker di Radio3Scienza, lo show quotidiano che va in onda da più o meno vent’anni. Durante le ultime ore una moltitudine di messaggi di cordoglio si sono diffusi sui social media e per il web in generale. Tutti per commemorare una delle voci più ascoltate della radio pubblica. (Continua dopo le foto) Ancora inespresse le cause della morte e anche la data dei funerali. Ad annunciare la notizia, stamattina in diretta, nel corso di Prima pagina, tradizionale rassegna stampa del mattino della radio pubblica, il direttore Marino Sinibaldi. Cominciando dal lontano 1991, Rossella Panarese aveva prodotto e presentato molti programmi a tematica scientifica, come “Palomar” e “Duemila”. Di poco fa il tweet pubblicato sul social dai colleghi di Radio ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 1 marzo 2021) È venuta a mancare stanotte, 1 marzo 2021, laRossella Panarese, capostipite di Rai Radio3. La donna era autrice e speaker di Radio3Scienza, lo show quotidiano che va in onda da più o meno vent’anni. Durante le ultime ore una moltitudine di messaggi di cordoglio si sono diffusi sui social media e per il web in generale. Tutti per commemorare una delle voci più ascoltate della radio pubblica. (Continua dopo le foto) Ancora inespresse le cause della morte e anche la data dei funerali. Ad annunciare la notizia, stamattina in diretta, nel corso di Prima pagina, tradizionale rassegna stampa del mattino della radio pubblica, il direttore Marino Sinibaldi. Cominciando dal lontano 1991, Rossella Panarese aveva prodotto e presentato molti programmi a tematica scientifica, come “Palomar” e “Duemila”. Di poco fa il tweet pubblicato sul social dai colleghi di Radio ...

