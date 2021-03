Lui è peggio di me può fare molto meglio

Leggi su ilgiornale

(Di lunedì 1 marzo 2021) Luca Beatrice Uscito nel 1985, Lui èdi me è uno dei film comici più riusciti di quel decennio grazie alle performance della coppia Adriano Celentano versus Renato Pozzetto. Uscito nel 1985, Lui èdi me è uno dei film comici più riusciti di quel decennio grazie alle performance della coppia Adriano Celentano versus Renato Pozzetto. Diretto dallo specialista Enrico Oldoini, oltre agli sketches e alla girandola di situazioni, si insinuavano temi più seri, come l'amicizia tra uomini e la rivalità quando c'è di mezzo una donna. Il titolo ha certamente ispirato il nuovo show in onda il giovedì su Rai3, un programma ibrido tra commedia leggera, musica, intrattenimento e attualità. Lo conduce la «strana coppia» Giorgio Panariello e Marco Giallini, due tipi umani e di spettacolo che più diversi non potrebbero essere. Il toscano è ...