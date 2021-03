Lombardia, scatta la zona arancione rafforzata dal 3 marzo per Cremona, Como e 50 Comuni (Di lunedì 1 marzo 2021) Mentre la Lombardia è tornata oggi in fascia arancione, decine di Comuni e due Province nella Regione si avviano verso la zona arancione rafforzata, novità introdotta con l’ultima ordinanza anti-Coronavirus del ministero della Salute. Con tre nuove ordinanze firmate in serata il presidente della Regione, Attilio Fontana, ha deciso di applicare norme anti-Covid più severe per l’intera provincia di Como, ma anche diversi Comuni della provincia di Mantova, della provincia di Cremona (incluso il capoluogo), di quella di Pavia e della Città Metropolitana di Milano, tra cui Melzo e Binasco. Le misure entreranno in vigore a partire dal 3 marzo e dureranno una settimana, fino al 10 marzo compreso. Cosa ... Leggi su open.online (Di lunedì 1 marzo 2021) Mentre laè tornata oggi in fascia, decine die due Province nella Regione si avviano verso la, novità introdotta con l’ultima ordinanza anti-Coronavirus del ministero della Salute. Con tre nuove ordinanze firmate in serata il presidente della Regione, Attilio Fontana, ha deciso di applicare norme anti-Covid più severe per l’intera provincia di, ma anche diversidella provincia di Mantova, della provincia di(incluso il capoluogo), di quella di Pavia e della Città Metropolitana di Milano, tra cui Melzo e Binasco. Le misure entreranno in vigore a partire dal 3e dureranno una settimana, fino al 10compreso. Cosa ...

pfmajorino : Bollettino dalla Lombardia. 3 giorni fa #Fontanadimettiti chiedeva le riaperture, con #Salvini. Ora scatta la zona… - petergomezblog : Covid, scatta la zona arancione “rafforzata” in provincia di Brescia e in altri comuni della Lombardia: “Chiuderann… - Gianni82412264 : #fontana se la prendono con la #Lombardia! #fontana dopo 1 giorno che scatta zona #arancione - ilmessaggeroit : #lombardia, scatta la ##zona arancione rafforzata a Cremona, provincia di Como e altri comuni: Fontana firma tre nu… - news_ravenna : Scatta la zona arancione in Lombardia, Piemonte, Marche: cosa si può fare e regole. Le Faq -