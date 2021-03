Juric | “Finché non siamo salvi non possiamo rilassarci Noi come l’Atalanta? Hanno fatto una cosa irripetibile”

(Di lunedì 1 marzo 2021) Dopo il prestigioso pareggio contro la Juventus, l’Hellas Verona mette nel mirino il quarto risultato utile consecutivo in Serie A, e a due giorni dalla trasferta di Benevento, il tecnico degli scaligeri Ivanha parlato in conferenza stampa, cominciando dal rispondere a chi dice se la salvezza sia quasi raggiunta con un risultato positivo: “Andiamo sulla nostra strada.non sei salvo non devi rilassarti, ma non devi farlo a prescindere.concentrati sulle partite, cercando di migliorare il prodotto. All’andata avevamo tante problematiche, ma avevamobene. Mi aspetto una gara difficile”. Se il Verona possa ripercorrere la strada del: “In un anno e mezzo abbiamocose che raramente si sono viste.partiti molto in basso, e ...

HellasLive : #HellasVerona, #Juric: “A Benevento, Tameze torna dal 1’ e qualcos’altro cambierò. Finché non siamo salvi non dobbi… -

Ultime Notizie dalla rete : Juric Finché

non sei salvo non devi rilassarti'. 'Se noi possiamo crescere come l'Atalanta? Gasp non si ... anche se non al livello di Inter e Juve, e lui riesce a tenerli lassù', ha detto. 'Non ha la ...Ecco le scelte die Pirlo. Le formazioni ufficiali Verona (3 - 4 - 2 - 1) : Silvestri; Magnani, Gunter, Lovato; Faraoni, Sturaro, Ilic, Dimarco; Barak, Zaccagni; Lasagna. All.:. Juventus (...