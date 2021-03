Il Dpcm di Draghi - Bozza (Di lunedì 1 marzo 2021) Ecco la Bozza del Dpcm che oggi, massimo domani, verrà firmato e diventerà operativo. Non ci sono grosse novità rispetto alle voci che da giorni circolano dentro e fuori da Palazzo Chigi. Di sicuro si tratta di un decreto che fino alla fine di Pasqua ci manterrà nel massimo rigore possibile. Nessuna riapertura straordinaria, come molti speravano. I dati delle ultime settimane infatti non promettono nulla di buono e gli esperti raccontano di unico previsto verso il 20 marzo. Queste le principali novità contenute nel Dpcm che sarà valido dal 6 marzo al 6 aprile, compreso. DOCUMENTO Bozza Dpcm COVID.pdf Regioni a colori Prosegue la divisione delle regioni per fasce di colore: rosso, arancione, giallo. A cui si aggiungono la fascia bianca (dove nelle ultime tre settimane l'incidenza dei nuovi contagi è ... Leggi su panorama (Di lunedì 1 marzo 2021) Ecco ladelche oggi, massimo domani, verrà firmato e diventerà operativo. Non ci sono grosse novità rispetto alle voci che da giorni circolano dentro e fuori da Palazzo Chigi. Di sicuro si tratta di un decreto che fino alla fine di Pasqua ci manterrà nel massimo rigore possibile. Nessuna riapertura straordinaria, come molti speravano. I dati delle ultime settimane infatti non promettono nulla di buono e gli esperti raccontano di unico previsto verso il 20 marzo. Queste le principali novità contenute nelche sarà valido dal 6 marzo al 6 aprile, compreso. DOCUMENTOCOVID.pdf Regioni a colori Prosegue la divisione delle regioni per fasce di colore: rosso, arancione, giallo. A cui si aggiungono la fascia bianca (dove nelle ultime tre settimane l'incidenza dei nuovi contagi è ...

