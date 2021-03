Il case study di Insead su Innovability di Enel premiato ai Case Awards 2021 (Di lunedì 1 marzo 2021) (Teleborsa) – Il case study “Enel’s Innovability®: Global Open Innovation and Sustainability”, scritto dal Senior affiliate Professor di Strategia presso Insead Felipe Monteiro e dall’ingegnere ed MBA presso Insead José Miguel García Benavente, ha vinto la categoria “Ethics and Social Responsibility” ai ”Case Centre Awards and Competitions 2021”. Lo studio si focalizza sui risultati ottenuti negli ultimi cinque anni da Enel e dal CEO del Gruppo Francesco Starace nell’ambito dell’innovazione e della sostenibilità. Il case study di Insead ripercorre il periodo che parte dalla nomina di Francesco Starace a CEO di Enel nel 2014, esaminando i progressi del Gruppo nella sostenibilità e l’innovazione, che l’azienda chiama ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 1 marzo 2021) (Teleborsa) – Il case’s Innovability®: Global Open Innovation and Sustainability”, scritto dal Senior affiliate Professor di Strategia pressoFelipe Monteiro e dall’ingegnere ed MBA pressoJosé Miguel García Benavente, ha vinto la categoria “Ethics and Social Responsibility” ai ”Case Centreand Competitions”. Lo studio si focalizza sui risultati ottenuti negli ultimi cinque anni dae dal CEO del Gruppo Francesco Starace nell’ambito dell’innovazione e della sostenibilità. Il casediripercorre il periodo che parte dalla nomina di Francesco Starace a CEO dinel 2014, esaminando i progressi del Gruppo nella sostenibilità e l’innovazione, che l’azienda chiama ...

