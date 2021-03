Ibrahimovic a Sanremo: il programma completo delle serate (Di lunedì 1 marzo 2021) Dall'Olimpico di Roma all' Ariston di Sanremo . Comincia oggi la settimana sanremese di Zlatan Ibrahimovic che da domani sera sarà ospite di Amadeus alla 71ª edizione del festival della canzone ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 1 marzo 2021) Dall'Olimpico di Roma all' Ariston di. Comincia oggi la settimana sanremese di Zlatanche da domani sera sarà ospite di Amadeus alla 71ª edizione del festival della canzone ...

AntoVitiello : Tapiro d'oro per #Ibrahimovic. Sul derby: 'È stata dura. Abbiamo commesso tanti errori, ma ci riprenderemo. Alla pr… - infoitsport : Ibrahimovic diviso tra campo e Sanremo ma per l’Udinese è in dubbio: i dettagli - infoitsport : Ibrahimovic infortunato: si ferma contro la Roma nella settimana del Festival di Sanremo - ClaudioMeazza : RT @leonemaschio: Mezzo milione di euro a Fiorello e Ibrahimovic a Sanremo, con mezza Italia senza lavoro! Continuano ad umiliarci e noi Mu… - MilanWorldForum : Tacchinardi su Ibra infortunato... a Sanremo. Le news -) -