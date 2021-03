Golden Globe a Chadwick Boseman come miglior attore: il ringraziamento commosso della vedova (Di lunedì 1 marzo 2021) Chadwick Boseman ha vinto un Golden Globe per “Ma Rainey’s Black Bottom”. Un riconoscimento postumo all’attore di “Black Panther”, morto l’anno scorso di cancro. Ad accettare il premio la moglie Simone Ledward: “Ringrazierebbe Dio. Ringrazierebbe i suoi genitori. Ringrazierebbe i suoi antenati, per la loro guida e i loro sacrifici” ha detto commossa L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 1 marzo 2021)ha vinto unper “Ma Rainey’s Black Bottom”. Un riconoscimento postumo all’di “Black Panther”, morto l’anno scorso di cancro. Ad accettare il premio la moglie Simone Ledward: “Ringrazierebbe Dio. Ringrazierebbe i suoi genitori. Ringrazierebbe i suoi antenati, per la loro guida e i loro sacrifici” ha detto commossa L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

