GfVip, gaffe di Adua? Il dettaglio della foto con Zenga non sfugge ai più attenti (Di lunedì 1 marzo 2021) L’ ‘amore’ tra Adua e Zenga è nato solo di recente dentro la casa del GfVip, ma ora che entrambi sono stati eliminati possono viverlo liberamente lontano dagli occhi indiscreti. Leggi anche: Adua e Zenga a letto insieme: le immagini Ma in tanti hanno notato un dettaglio in una foto di Adua con Zenga che ha dato molto da pensare. Rosalinda porta ancora al dito l’anello del fidanzato. Un gesto da alcuni considerato irrispettoso nei confronti di lui, da altri un chiaro segno che la storia con Andrea Zenga sia tutta una messa in scena da parte di lei. Io vedo le foto di Zenga e Adua e penso: povero Giuliano. A prescindere da tutto… penso che una storia di 10 ... Leggi su funweek (Di lunedì 1 marzo 2021) L’ ‘amore’ traè nato solo di recente dentro la casa del, ma ora che entrambi sono stati eliminati possono viverlo liberamente lontano dagli occhi indiscreti. Leggi anche:a letto insieme: le immagini Ma in tanti hanno notato unin unadiconche ha dato molto da pensare. Rosalinda porta ancora al dito l’anello del fidanzato. Un gesto da alcuni considerato irrispettoso nei confronti di lui, da altri un chiaro segno che la storia con Andreasia tutta una messa in scena da parte di lei. Io vedo ledie penso: povero Giuliano. A prescindere da tutto… penso che una storia di 10 ...

Monika23216492 : RT @__viperella__: (Forse) unpopular opinion: Alfonso farà anche 47494738 gaffe ad ogni puntata e non avrà ancora imparato mezzo nome.....… - bi_idda : RT @__viperella__: (Forse) unpopular opinion: Alfonso farà anche 47494738 gaffe ad ogni puntata e non avrà ancora imparato mezzo nome.....… - __viperella__ : (Forse) unpopular opinion: Alfonso farà anche 47494738 gaffe ad ogni puntata e non avrà ancora imparato mezzo nome… - devoperforza : RT @Aries41385270: NON ALFONSO CHE DEDICA UN INTERO BLOCCO ALLA GREG PER IL SUO COMPLEANNO E NEMMENO MEZZO MINUTO AGLI ALTRI CONCORRENTI.… - Aries41385270 : NON ALFONSO CHE DEDICA UN INTERO BLOCCO ALLA GREG PER IL SUO COMPLEANNO E NEMMENO MEZZO MINUTO AGLI ALTRI CONCORREN… -