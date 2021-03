GF Vip | il messaggio dalla regia la notte prima della finale | è la prima volta

(Di lunedì 1 marzo 2021) Siamo giunti ormai all’ultimo giorno dei concorrenti nella casa del GF Vip, questa sera, 1 Marzo, andrà in onda la: ilnella, è laIlladel GF Vip: è la(fonte screenshot video)Incredibile a pensarci, ma siamo arrivati alla finelunga e spettacolare avventura che è stato questo GF Vip: ilregina la...

fanpage : #Gfvip, la regia saluta i concorrenti con un messaggio - infoitcultura : GF Vip, Rosalinda Cannavò: primo messaggio dopo l’eliminazione. Baci con Andrea Zenga - Giornaleditalia : Grande Fratello Vip chi è uscito ieri sera, DUE ELIMINATI 26 febbraio: sgomento in studio. Messaggio spiazzante - nonhoniente00 : RT @IsaeChia: #GfVip 5, #AndreaZenga e il fratello #Nicolò pubblicano una foto (e un bel messaggio) col papà #Walter ma poi… #tzvip https… - doragouvea : Un messaggio incoraggiante per Dayane - Grande Fratello VIP | GFVIP 5: -

Ultime Notizie dalla rete : Vip messaggio

È accaduto nella Casa dove, dalla regia, è arrivato un breveper iprima che andassero a dormire. " Sogni d'oro a tutti per l'ultima notte ", dice una voce dalla regia salutando così i ...L'ex concorrente del Grande Fratelloha condiviso un pensiero Instagram riconducibile all'ex ... Rosalinda Cannavò contro Morra o Dayane Mello? L'enigmaticoLa verità verrà sempre a galla..Tre le ultime eliminate dal Grande Fratello Vip 5 vi è la giovane Rosalinda Cannavò che, in queste ore è tornata a essere super attiva sui social dopo la fine della sua partecipazione al reality show ...Ospite di "Live- Non è la D’Urso", Giulia Salemi è stata duramente accusata dalle cinque e ormai famose sfere della trasmissione: una su tutte ...