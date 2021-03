GF Vip: Dayane Mello è la seconda eliminata (Di martedì 2 marzo 2021) Dayane Mello è la esconda eliminata di questo Grande Fratello Vip. Ha perso, in modo del tutto inaspettato, al televoto con Pierpaolo Pretelli. Pierpaolo Pretelli riesce nell’impresa di battere la concorrente del Grande Fratello Vip che tutti credevano imbattibile, ossia Dayane Mello. Zitto zitto, l’ex velino di Striscia la notizia si è dunque aggiudicato il primo posto per la finalissima. La modella brasiliana, però, non è sembrata sconvolta Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di martedì 2 marzo 2021)è la escondadi questo Grande Fratello Vip. Ha perso, in modo del tutto inaspettato, al televoto con Pierpaolo Pretelli. Pierpaolo Pretelli riesce nell’impresa di battere la concorrente del Grande Fratello Vip che tutti credevano imbattibile, ossia. Zitto zitto, l’ex velino di Striscia la notizia si è dunque aggiudicato il primo posto per la finalissima. La modella brasiliana, però, non è sembrata sconvolta Articolo completo: dal blog SoloDonna

GrandeFratello : Il pubblico ha deciso che il VIP che deve immediatamente abbandonare la Casa è... DAYANE! #GFVIP - trash_italiano : Dayane Mello, boom di followers grazie al #GFVIP: + 500.000 - fanpage : Perché Dayane Mello non vincerà il #GFVip e non uscirà da vincente #26febbraio - juliettebadguel : RT @_sevenle: Dayane Mello saindo do inferno chamado Grande Fratello VIP. - Pih981 : RT @1SA_GA1: #GFVIP #PRELEMI il VIP che deve abbandonare la casa é Dayane -