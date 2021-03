Francesca Michelin al Festival con Fedez: «Vogliamo mostrarci ancora per come siamo» (Di lunedì 1 marzo 2021) Ex enfant prodige di X Factor, Francesca Michielin torna per la seconda volta in gara a Sanremo. Dopo il trionfale secondo posto portato a casa nel 2016 con Nessun grado di separazione. Francesca Michielin, tra musica e social guarda le foto Quest’anno però, Francesca non sarà sola. A duettare con lei, nel brano Chiamami per nome, l’amico di sempre Fedez. “Responsabile” di una hit, Magnifico, che rese famosissimi i due giovani artisti nel 2014. Lanciando le loro rispettive carriere. Leggi ... Leggi su iodonna (Di lunedì 1 marzo 2021) Ex enfant prodige di X Factor,Michielin torna per la seconda volta in gara a Sanremo. Dopo il trionfale secondo posto portato a casa nel 2016 con Nessun grado di separazione.Michielin, tra musica e social guarda le foto Quest’anno però,non sarà sola. A duettare con lei, nel brano Chiamami per nome, l’amico di sempre. “Responsabile” di una hit, Magnifico, che rese famosissimi i due giovani artisti nel 2014. Lanciando le loro rispettive carriere. Leggi ...

