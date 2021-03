'Elden Ring cancellato' o come le battute di Jason Schreier e Daniel Ahmad sono diventate una news 'vera' per un sito (Di lunedì 1 marzo 2021) Elden Ring continua a far parlare di sé, ma questa volta in una maniera un po' particolare. L'analista Daniel Ahmad ha pubblicato un sondaggio all'interno di Twitter per chiedere agli utenti se effettivamente Elden Ring esiste ancora vista la mancanza di aggiornamenti da due anni a questa parte. Scherzando, gli utenti per la maggior parte hanno risposto No. In seguito, anche il giornalista Jason Schreier ha commentato il tweet in maniera ironica dicendo "Ho appena ricevuto una notizia da Miyazaki dicendo che ora devono per forza cancellarlo". Evidentemente la battuta non è stata capita dal sito IBT che ha riportato la notizia basata su questo scambio tra Ahmad e Schreier. Ahmad ha ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 1 marzo 2021)continua a far parlare di sé, ma questa volta in una maniera un po' particolare. L'analistaha pubblicato un sondaggio all'interno di Twitter per chiedere agli utenti se effettivamenteesiste ancora vista la mancanza di aggiornamenti da due anni a questa parte. Scherzando, gli utenti per la maggior parte hanno risposto No. In seguito, anche il giornalistaha commentato il tweet in maniera ironica dicendo "Ho appena ricevuto una notizia da Miyazaki dicendo che ora devono per forza cancellarlo". Evidentemente la battuta non è stata capita dalIBT che ha riportato la notizia basata su questo scambio traha ...

