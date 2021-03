Donne manager in aumento, dal 2008 +49% e sono 32% tra under 35 (Di lunedì 1 marzo 2021) Roma, 1 mar. (Adnkronos/Labitalia) - Cresce il numero delle Donne manager e la dirigenza delle aziende si colora sempre più di rosa. È quanto emerge dall'ultimo Rapporto Donne manageritalia, diffuso come ogni anno in occasione della Festa della donna. Il dato più rilevante è la crescita del 49%, dal 2008 al 2019, a fronte di un calo del 10% degli uomini. Il percorso e la ripresa della dirigenza privata sono guidati dalle Donne, che oggi rappresentano il 18,3% del totale, secondo gli ultimi dati Inps, con un salto del 32,3% tra le under 35 e il 28% tra le under 40. La crescita, in atto da anni, è continuata anche nell'ultimo periodo, nonostante la crisi che ha colpito il settore della dirigenza, escluso il terziario dove ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 1 marzo 2021) Roma, 1 mar. (Adnkronos/Labitalia) - Cresce il numero dellee la dirigenza delle aziende si colora sempre più di rosa. È quanto emerge dall'ultimo Rapportoitalia, diffuso come ogni anno in occasione della Festa della donna. Il dato più rilevante è la crescita del 49%, dalal 2019, a fronte di un calo del 10% degli uomini. Il percorso e la ripresa della dirigenza privataguidati dalle, che oggi rappresentano il 18,3% del totale, secondo gli ultimi dati Inps, con un salto del 32,3% tra le35 e il 28% tra le40. La crescita, in atto da anni, è continuata anche nell'ultimo periodo, nonostante la crisi che ha colpito il settore della dirigenza, escluso il terziario dove ...

Tele_Nicosia : Donne manager in aumento, dal 2008 +49% e sono 32% tra under 35 - TV7Benevento : Donne manager in aumento, dal 2008 +49% e sono 32% tra under 35... - fisco24_info : Donne manager in aumento, dal 2008 +49% e sono 32% tra under 35: Cresce il numero delle donne manager e la dirigenz… - Adnkronos : #Donne #manager in aumento, dal 2008 +49% e sono 32% tra under 35 - StraNotizie : Donne manager in aumento, dal 2008 +49% e sono 32% tra under 35 -