Diablo II Resurrected riceverà un' alpha single player e poi uno stress test dedicato al multiplayer

Anche se Blizzard non ha ancora annunciato con precisione cosa dovremo aspettarci prima di Diablo II Resurrected, gli sviluppatori hanno dichiarato che il gioco otterrà per prima cosa un'alpha test single player, per poi continuare con uno stress test dedicato al multiplayer. "Inizieremo con un alpha tecnica per giocatore singolo, dopodiché avremo un secondo alpha tecnica, che è una sorta di multiplayer e stress test", ha dichiarato in un'intervista il lead producer Chris Lena. Entrambi questi test, ovviamente, si svolgeranno prima della data di uscita di Diablo 2: Resurrected entro la ...

