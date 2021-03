Dal Pino: “Lazio-Torino? Per la Lega si deve giocare ma c’è il precedente di Juve-Napoli” (Di lunedì 1 marzo 2021) Il presidente della Lega Serie A, Paolo Dal Pino è intervenuto a “La politica nel pallone” su Rai Gr Parlamento parlando del possibile rinvio di Lazio-Torino: “II nostro orientamento è sempre quello di giocare, lo abbiamo sempre sostenuto. Abbiamo firmato un protocollo sanitario con il Governo per poter dare continuità al campionato, ma abbiamo bisogno da parte delle Asl di collaborazione costante, cosa che abbiamo sempre avuto. Per noi la partita si deve giocare, ma se la Asl ha un atteggiamento estremamente duro e restrittivo, dobbiamo valutare sulla base di quella che purtroppo è stata la decisione del Collegio di Garanzia del Coni, che su Juventus-Napoli ha creato un precedente di giurisprudenza”. Foto: ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 1 marzo 2021) Il presidente dellaSerie A, Paolo Dalè intervenuto a “La politica nel pallone” su Rai Gr Parlamento parlando del possibile rinvio di: “II nostro orientamento è sempre quello di, lo abbiamo sempre sostenuto. Abbiamo firmato un protocollo sanitario con il Governo per poter dare continuità al campionato, ma abbiamo bisogno da parte delle Asl di collaborazione costante, cosa che abbiamo sempre avuto. Per noi la partita si, ma se la Asl ha un atteggiamento estremamente duro e restrittivo, dobbiamo valutare sulla base di quella che purtroppo è stata la decisione del Collegio di Garanzia del Coni, che suntus-ha creato undi giurisprudenza”. Foto: ...

