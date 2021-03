Cts | “Nessun dietrofront sulla chiusura delle scuole | il virus è mutato”

(Di lunedì 1 marzo 2021) ROMA – “La linea del Cts sulla scuola non è cambiata, è cambiato il virus, anzi è mutato. Nessuno deve accusarci di aver fatto un dietrofront per avere raccomandato di chiudere le scuole nelle zone rosse: un maggior rigore, con un lockdown come quello conosciuto un anno fa, è purtroppo una misura inevitabile se il ruolo delle varianti determina aree a fortissima trasmissibilità, con un Rt abbondantemente sopra 1 e una maggiore incidenza, con oltre 250 abitanti ogni 100mila persone colpiti dal virus”. A dirlo è una fonte autorevole del Comitato tecnico scientifico, che in queste ore qualcuno ha accusato di aver voltato le spalle agli studenti e alla scuola per averne raccomandato la sospensione delle lezioni nelle aree del paese cosiddette ‘rosse’ e a fronte dello studio dell’Istituto superiore di sanità sull’aumento dei contagi nelle fasce di età scolastica.

'Siamo a marzo e si parla di decisioni governative subordinate ad uno studio del CTS, che però deve ...