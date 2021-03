Covid, vaccino Takis-Rottapharm inoculato con scossa elettrica: al via i test (Di lunedì 1 marzo 2021) La sperimentazione umana del vaccino Takis-Rottapharm, conosciuto anche come e-Vax, è pronta a partire: il primo volontario è un ragazzo di 21 anni. Max Cavallari/Getty ImagesAl via i test umani del vaccino prodotto dalla società romana Takis in collaborazione con l’azienda monzese Rottapharm biotech. Si tratta del secondo siero made in Italy dopo quello di Reithera-Spallanzani, che nei giorni scorsi ha ricevuto l’ok dall’Agenzia italiana del farmaco per procedere con la fase 2 della sperimentazione. Il primo volontario a ricevere il siero Takis-Rottapharm, chiamato anche e-Vax, sarà un 21enne, al quale verrà somministrata una dose da 0,5 mg presso l’ospedale San Gerardo di Monza. Dopo la prima vaccinazione si ... Leggi su ck12 (Di lunedì 1 marzo 2021) La sperimentazione umana del, conosciuto anche come e-Vax, è pronta a partire: il primo volontario è un ragazzo di 21 anni. Max Cavallari/Getty ImagesAl via iumani delprodotto dalla società romanain collaborazione con l’azienda monzesebiotech. Si tratta del secondo siero made in Italy dopo quello di Reithera-Spallanzani, che nei giorni scorsi ha ricevuto l’ok dall’Agenzia italiana del farmaco per procedere con la fase 2 della sperimentazione. Il primo volontario a ricevere il siero, chiamato anche e-Vax, sarà un 21enne, al quale verrà somministrata una dose da 0,5 mg presso l’ospedale San Gerardo di Monza. Dopo la prima vaccinazione si ...

