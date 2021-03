Covid Francia, oggi 4.703 contagi e 379 morti: i dati (Di lunedì 1 marzo 2021) Sono 4.703 i nuovi contagi di Coronavirus in Francia secondo i dati del bollettino di oggi, 1 marzo. Si registrano altri 379 morti a causa del Covid nelle ultime 24 ore, secondo quanto reso noto dalla Direzione generale per la Sanità francese. Lo stesso ente segnala, inoltre, che 25.430 pazienti sono attualmente ricoverati in ospedale a causa del coronavirus. Sono state, invece, 347 (in aumento) le persone ricoverate in terapia intensiva nelle ultime 24 ore, per un totale di 3.544. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 1 marzo 2021) Sono 4.703 i nuovidi Coronavirus insecondo idel bollettino di, 1 marzo. Si registrano altri 379a causa delnelle ultime 24 ore, secondo quanto reso noto dalla Direzione generale per la Sanità francese. Lo stesso ente segnala, inoltre, che 25.430 pazienti sono attualmente ricoverati in ospedale a causa del coronavirus. Sono state, invece, 347 (in aumento) le persone ricoverate in terapia intensiva nelle ultime 24 ore, per un totale di 3.544. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

