Covid: 478 casi in Sicilia in 24 ore, 18 le vittime (Di lunedì 1 marzo 2021) Palermo, 1 mar. (Adnkronos) - Sono complessivamente 478 su 20.846 tamponi processati i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia, dove gli attuali positivi sono 26.181. Il dato è contenuto nel bollettino quotidiano del ministero della Salute, da cui emerge che le vittime in un solo giorno sono state 18 (4.156 dall'inizio dell'emergenza sanitaria) e i guariti 261. Degli attuali positivi i ricoverati con sintomi sono 726, mentre si trovano in terapia intensiva 132 pazienti. Questa la ripartizione su base provinciale dei nuovi casi: 183 a Palermo, 122 a Catania, 58 a Messina, 26 a Ragusa, 15 a Trapani, 48 a Siracusa, 17 a Caltanissetta, 2 ad Agrigento e 7 a Enna. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 1 marzo 2021) Palermo, 1 mar. (Adnkronos) - Sono complessivamente 478 su 20.846 tamponi processati i nuovidi-19 registrati nelle ultime 24 ore in, dove gli attuali positivi sono 26.181. Il dato è contenuto nel bollettino quotidiano del ministero della Salute, da cui emerge che lein un solo giorno sono state 18 (4.156 dall'inizio dell'emergenza sanitaria) e i guariti 261. Degli attuali positivi i ricoverati con sintomi sono 726, mentre si trovano in terapia intensiva 132 pazienti. Questa la ripartizione su base provinciale dei nuovi: 183 a Palermo, 122 a Catania, 58 a Messina, 26 a Ragusa, 15 a Trapani, 48 a Siracusa, 17 a Caltanissetta, 2 ad Agrigento e 7 a Enna.

lifestyleblogit : Covid Sicilia, 478 contagi e 18 morti: bollettino di oggi - - Adnkronos : #Covid #Sicilia, 478 contagi e 18 morti: bollettino di oggi - siracusaoggi : (Covid, i numeri: 478 nuovi positivi in Sicilia, 48 in provincia di Siracusa) - - messina_oggi : (Covid: scendono i morti (18), ma aumentano i nuovi positivi (478)) - - patrikscaria62 : QUESTO BLOG TASSATIVAMENTE ASSERVITO NON MENZIONA DEI CLANDESTINI PORTATORI DI COVID. I DATI NON SONO ATTENDIBILI,… -