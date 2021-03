Corriere : Dopo quattro settimane di sostanziale stabilità dei contagi, le curve dell’epidemia hanno ricominciato a salire. La… - news_mondo_h24 : Coronavirus, aumentano i casi tra i bambini con meno di 10 anni - infoitsalute : Coronavirus: nessun decesso ma aumentano i positivi - infoiteconomia : Coronavirus, aumentano i ricoverati: +266 in 24 ore, totale 18.638 - Dome689 : RT @Open_gol: «Qualche dubbio» sulla proposta di dilazionare la somministrazione della seconda dose del vaccino. I numeri in chiaro?? https:… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus aumentano

Non vi sono solo coloro che sperano che la pandemia diabbia presto una fine. Vi è una ... dato che lo stress e la tensionein molti casi, in particolare con le situazioni ...PESARO -i numeri delle classi in quarantena anche nella nostra provincia. A dirlo i conteggi resi noti dall'Ufficio scolastico regionale e dal servizio Epidemiologico. In tutte le Marche da inizio ...L'emergenza Coronavirus continua a non dare tregua non solo in Italia, ma in tutto il pianeta. La Protezione Civile ha reso noti i dati relativi alle ultime 24 ore.Aumento dei casi in una settimana del 32,8%, con il numero dei positivi registrati in una settimana (21-28 febbraio) pari a 116.124 contro i 28.689 di quella precedente. L’epidemia di Covid-19 in ...