(Di lunedì 1 marzo 2021) Si sono recati in Prefettura per consegnare nelle mani del Prefetto Alessandra Guidi ilunitario contenente dieci richieste degli imprenditori del terziario L'articolo proviene da Firenze Post.

FirenzePost : Commercianti Toscana protestano, consegnato documento ai Prefetti - TgrRai : RT @TgrRaiToscana: Commercianti ed esercenti, la lunga catena umana sotto la Torre Pendente di #Pisa #confcommercio #confesercenti @TgrRai… - tobiamc : RT @TgrRaiToscana: Commercianti ed esercenti, la lunga catena umana sotto la Torre Pendente di #Pisa #confcommercio #confesercenti @TgrRai… - TgrRaiToscana : Commercianti ed esercenti, la lunga catena umana sotto la Torre Pendente di #Pisa #confcommercio #confesercenti… - DanySantini78 : #Prato #News #Toscana post: 'La catena umana dei commercianti uniti dal nastro tricolore chiede 'certezze e riapert… -

... ha commentato l'assessore all'economia della, Leonardo Marras , che ha incontrato iin piazza del Duomo. "La proposta più risolutiva rimane quella di una vaccinazione di massa " ......in una nota il gruppo consiliare di Fratelli d'Italia al Comune di Lucca presente alla manifestazione di Piazza Napoleone indetta da Confcommercio Lucca - Massa Carrara e Confesercentinord. "...“Il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia in piazza a Lucca a fianco degli imprenditori e lavoratori”. Lo dichiara in una nota il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia al Comune di Lucca presente al ...Oltre 400 persone a rappresentare ristoranti, bar, agenzie di viaggio, palestre, piscine, scuole di danza, agenzie di viaggio e commercianti, con sede fissa e ambulanti, hanno dato vita a una catena u ...