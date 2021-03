Che Dio Ci Aiuti 6, Ultima Puntata: Nico e Ginevra Stanno per Sposarsi! (Di lunedì 1 marzo 2021) Che Dio ci Aiuti 6, trama Ultima Puntata: Nico e Ginevra vogliono nuovamente sposarsi, tra tante difficoltà. Intanto suor Angela scopre tutto su Primo e vuole dirlo ad Erasmo, ma il ragazzo sorprende tutti… La sesta stagione di Che Dio ci Aiuti è arrivata ormai alla sua conclusione. Al centro dell’attenzione, in quest’Ultima Puntata, ci sarà nuovamente il rapporto tra Nico e Ginevra che subirà una nuova importante evoluzione. Ma prima di vedere cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. Che Dio ci Aiuti 6: dove eravamo rimasti Primo ha un grave malore e si scopre che necessita di un trapianto di rene. L’uNico possibile donatore compatibile è Erasmo, ma quest’ultimo si ... Leggi su uominiedonnenews (Di lunedì 1 marzo 2021) Che Dio ci6, tramavogliono nuovamente sposarsi, tra tante difficoltà. Intanto suor Angela scopre tutto su Primo e vuole dirlo ad Erasmo, ma il ragazzo sorprende tutti… La sesta stagione di Che Dio ciè arrivata ormai alla sua conclusione. Al centro dell’attenzione, in quest’, ci sarà nuovamente il rapporto trache subirà una nuova importante evoluzione. Ma prima di vedere cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. Che Dio ci6: dove eravamo rimasti Primo ha un grave malore e si scopre che necessita di un trapianto di rene. L’upossibile donatore compatibile è Erasmo, ma quest’ultimo si ...

