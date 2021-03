Calcio: Crotone, Cosmi è il nuovo allenatore (Di lunedì 1 marzo 2021) Crotone, 1 mar. – (Adnkronos) – Manca ancora l’ufficialità, attesa a breve, ma Serse Cosmi è il nuovo allenatore del Crotone al posto dell’esonerato Giovanni Stroppa. L’ex tecnico del Perugia ha posato poco fa una foto con la sciarpa della squadra calabrese e visitato il quartier generale in compagnia del presidente Gianni Vrenna. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 1 marzo 2021), 1 mar. – (Adnkronos) – Manca ancora l’ufficialità, attesa a breve, ma Serseè ildelal posto dell’esonerato Giovanni Stroppa. L’ex tecnico del Perugia ha posato poco fa una foto con la sciarpa della squadra calabrese e visitato il quartier generale in compagnia del presidente Gianni Vrenna. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

SkySport : ULTIM'ORA SERIE A CROTONE, SCELTO SERSE COSMI PER LA PANCHINA Atteso in sede stasera, domani primo allenamento… - SkySport : ULTIM'ORA SERIE A CROTONE, UFFICIALE L'ESONERO DI GIOVANNI STROPPA La nota: 'si chiude un bel percorso durato tre… - Gazzetta_it : La #moviola della Serie A - #RomaMilan: #Fazio da rigore. Ok il penalty a #Crotone. Che svista a #Napoli - Eurosport_IT : Serse Cosmi è il nuovo allenatore del @FcCrotoneOff ?? #Cosmi | #Crotone - TV7Benevento : Calcio: Crotone, Cosmi è il nuovo allenatore... -